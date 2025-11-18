Restricciones al tránsito por trabajos municipales

Asimismo, desde las 8 se realizará un operativo de poda de árboles que requerirá la restricción del tránsito en calle Paleari, entre La Herradura y la colectora de avenida Ricardo Balbín, barrio Bajo La Viña.

Hoy también desde las 8, y en el marco de las actividades por el 191° Aniversario de la Autonomía Política de Jujuy y el homenaje al primer gobernador, coronel José María Fascio, en la plazoleta homónima, se implementará un operativo especial de tránsito. El dispositivo contempla cortes en Coronel Arenas y 18 de Noviembre, y en 13 de Diciembre y Castañares. Además, se dispuso la prohibición de estacionamiento en las calles aledañas a la plaza del barrio 18 de Noviembre.

La Municipalidad solicitó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y considerar vías alternativas mientras duren las intervenciones.

Mercado Central

El Mercado Central 6 de Agosto celebrará su 163° aniversario con la realización de la 1° Peña del Mercado, un evento folclórico abierto a toda la comunidad que reunirá música, baile y tradición en uno de los espacios comerciales más representativos de la ciudad.

Se hará el próximo viernes, de 21 a 2 del sábado, con ingreso por calle Alvear esquina Balcarce. La entrada será libre y gratuita. Desde la organización informaron que no se permitirá el ingreso con bebidas y que no se realizarán reservas de mesas. También se hizo saber que actuarán Tupac 7 y Banda 1, dos grupos artísticos reconocidos del ámbito musical local.