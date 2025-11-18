Un hombre es intensamente buscado tras protagonizar un violento episodio en la localidad de Yavi, donde irrumpió en un domicilio y atacó a palazos a una mujer de 66 años y a un joven de 29. Las víctimas sufrieron heridas de consideración y permanecen hospitalizadas.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 6.30 en el paraje Inti Cancha de la mencionada localidad.

En esas circunstancias, una mujer de 66 años escuchó que afuera de su domicilio se detuvo una motocicleta y al observar se percató que se trataba de un hombre que empuñaba un palo.

Allí le preguntó los motivos de su presencia y el sujeto le vociferó "te voy a matar a vos y a tu hijo", según consta en una denuncia policial. Luego forzó el ingresó y atacó ferozmente la mujer con el palo.

Un joven de 29 años, hijo de la víctima, escuchó los pedidos de auxilio de su madre e intervino para intentar detener la agresión, pero fue reducido a palazos. En medio del feroz ataque, el joven logró reincorporarse y salió en busca de ayuda.

Mientras que el agresor vociferó a la mujer que "voy a buscar un arma y voy a volver para matarlos", según lo denunciado, y acto seguido emprendió la fuga en la motocicleta.

Las víctimas se dirigieron a la Seccional 17°, donde alertaron a los efectivos sobre el lamentable episodio y radicaron la correspondiente denuncia.

Además, la mujer tuvo que ser asistida por personal médico que la diagnosticó con múltiple contusión en cráneo, miembros superiores, tórax, mano derecha y región lumbar.

Mientras que el joven recibió el diagnosticó de múltiples excoriaciones, contusión y hematomas en el rostro. Ambos tuvieron ser hospitalizados.

Según la misma fuente consultada por este matutino, el agresor fue identificado y se espera que en las próximas horas comparezca ante la Justicia.