Abra Pampa renueva su gabinete municipal

ABRA PAMPA (Corresponsal). En un emotivo acto realizado ayer por la mañana en el Centro Integrador Comunitario (CIC), el intendente municipal Ariel Machaca tomó juramento a los nuevos integrantes del gabinete de la Municipalidad de Abra Pampa, marcando el inicio de una etapa de renovación en tres áreas estratégicas: Desarrollo Rural, Deportes y Cultura y Turismo.

La decisión responde a la necesidad de revitalizar la gestión municipal con perfiles jóvenes, comprometidos y con sólida formación profesional. El objetivo es claro: fortalecer el vínculo con la comunidad y proyectar un futuro de desarrollo integral.

Los flamantes secretarios son: Daniel Zerda, quien asumió como secretario de Cultura y Turismo. Es profesor de música, técnico e instrumentista, e instructor de danzas folclóricas argentinas. Su nombramiento cobra especial relevancia en vísperas de la temporada estival y de los preparativos por el 50° aniversario del "Festival del Huancar", uno de los eventos más emblemáticos de la región. En tanto, Wilfredo Yonatan Arias, nuevo secretario de Deportes, es docente de Educación Física, egresado del IES Nº 4 y oriundo de Abra Pampa. Su gestión buscará potenciar la actividad física y recreativa como herramienta de inclusión y bienestar comunitario, y por último Walter Vilte, designado secretario de Desarrollo Rural, es ingeniero agrónomo nacido en Potrero de la Puna y docente en la Escuela Agrotécnica Nº 8, llega con el desafío de implementar políticas que impulsen el crecimiento del sector productivo local.

EZEQUIEL ZERDA, CULTURA Y TURISMO

En diálogo con nuestro medio el flamante secretario de Cultura y Turismo Ezequiel Zerda expresó: "Es un gran desafío el que se me ha encomendado, y lo asumo con total compromiso. Mi objetivo principal es trabajar para cumplir las metas fundamentales de esta área, que considero vital para nuestra comunidad. Quiero dialogar con todas las personas que hacen cultura en Abra Pampa y en las localidades vecinas, escucharlas, conocer sus propuestas y generar espacios donde puedan tener el protagonismo que merecen. Tenemos una riqueza cultural enorme que merece ser visibilizada y puesta en valor, especialmente en el ámbito del turismo. Mi intención es que lo que somos y lo que hacemos en Abra Pampa se conozca y se proyecte hacia afuera con orgullo".

En relación con el "Festival del Huancar", adelantó que se está preparando una cartelera especial con artistas de renombre nacional, y que también se garantizará un espacio destacado para los artistas locales, quienes podrán lucirse y rendir homenaje a los 50 años de historia de este emblemático festival.

Con estas incorporaciones, la Municipalidad de Abra Pampa apuesta a una gestión renovada, técnica y profundamente arraigada en el territorio. En especial, el área de Cultura y Turismo se proyecta como un motor de identidad y desarrollo, con la mirada puesta en fortalecer el patrimonio cultural y atraer visitantes que descubran la riqueza de nuestra tierra puneña.