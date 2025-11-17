Asesinaron a un hombre en Perico

Un hombre mayor de edad murió esta madrugada en la ciudad de Perico producto de una puñalada que habría recibido en el cuello.

El hecho ocurrió esta madrugada en avenida Jujuy del barrio 9 de Julio a escasos metros de la Terminal de Ómnibus.

Al parecer hubo un enfrentamiento entre grupo de jóvenes en el cual uno de ellos sufrió una puñalada en el cuello lo que le produjo la muerte en cuestión de minutos.

Familiares y vecinos reclamaron el lento accionar del personal del Same que llegó al lugar casi una hora después cuando el joven ya carecía de signos vitales.

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Personal policial continúa con las pesquisas en la zona para dar con el paradero del o los responsables del homicidio.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue para establecer las causas fehacientes de su deceso.