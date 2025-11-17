Mañana no hay clases en Jujuy

Los estudiantes jujeños tendrán una semana escolar excepcionalmente corta, que comenzará este lunes con una particularidad, mañana, martes, no habrá clases en toda la provincia. Este asueto se combina con el fin de semana largo nacional, resultando en solo tres días de actividad en las aulas.

Los días sin clase

Además del martes 18 de noviembre, la semana se verá interrumpida en dos oportunidades más. El viernes 21 de noviembre es un día no laborable con fines turísticos, por lo que tampoco habrá actividad escolar. El receso se extiende hasta el lunes 24 de noviembre, que es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. De este modo, las aulas permanecerán vacías durante cuatro días consecutivos.

¿Por qué no hay clases mañana?

La razón del asueto del martes 18 es la conmemoración del 191° aniversario de la Autonomía Política de Jujuy. Esta fecha recuerda la firma del acta de 1834 que declaró la separación política de la provincia de Salta, un hito fundamental en la historia jujeña establecido por ley provincial.

El calendario nacional es el responsable de los otros dos días de receso. El viernes 21 fue designado como día no laborable para fomentar el turismo interno, creando un "feriado puente". Este descanso se conecta con el feriado del lunes 24, que corresponde al Día de la Soberanía Nacional (que se conmemora el 20 de noviembre), completando un fin de semana de cuatro días sin clases.