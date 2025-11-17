Sube el boleto del transporte urbano

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa que a partir del miércoles 19 de noviembre, desde las 8:30 horas, regirá la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros.
Los nuevos valores establecidos son los siguientes:
- San Salvador de Jujuy: $1167,99
- San Salvador de Jujuy a Reyes: $1167,99
- San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1343,53
- San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes: $1518,28
- San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1343,53
- San Salvador de Jujuy a Yala: $1518,28
- San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1693,82
- San Salvador de Jujuy a Lozano: $1693,82
- San Salvador de Jujuy a León: $1868,57
La medida fue establecida por la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte municipal.