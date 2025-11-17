"Moana" Disney libera el primer adelanto del live-action

Disney presentó oficialmente el primer adelanto del live-action de Moana, una de sus franquicias más exitosas de los últimos años.

El teaser muestra a Dwayne Johnson retomando el papel de Maui y presenta a la joven actriz Catherine Lagaʻaia como la nueva Moana, marcando su debut en la interpretación de la princesa polinesia.

El film explora la travesía de una adolescente que decide abandonar su isla natal de Motunui y enfrentarse al océano para salvar a su pueblo.

Motivada por la crítica situación de su hogar y guiada por el llamado del mar, la protagonista busca al semidiós Maui para restaurar el equilibrio y garantizar la supervivencia de su comunidad.

La historia, reconocida mundialmente desde su estreno animado, regresa a la pantalla en formato de acción real bajo la dirección de Thomas Kail, responsable de la puesta en escena de Hamilton.

El elenco anunciado incluye a John Tui como el padre de Moana, Frankie Adams como la madre, y Rena Owen en el papel de la abuela Gramma Tala. La producción está a cargo de Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, quienes buscan repetir el éxito de la versión original.

Miranda, compositor de canciones emblemáticas como “How Far I’ll Go”, también participa en la banda sonora del remake. El tema musical, nominado al Oscar en 2017, se escucha en el adelanto difundido este lunes.

La joven Lagaʻaia, de 17 años, expresó su entusiasmo por representar a la heroína polinesia.

“Estoy muy emocionada de asumir este personaje porque Moana es una de mis favoritas. Mi abuelo proviene de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu, en Samoa”, reflexionó la actriz sobre sus orígenes, según recogió Variety.

Y agregó: “Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a niñas que se parecen a mí”.

El proyecto de acción real reúne a parte del equipo original, incluyendo a Jared Bush como coguionista, acompañado por Dana Ledoux Miller, y a Mark Mancina a cargo de la música.

La adaptación marca un hito en la estrategia de Disney, al desarrollar un remake menos de diez años después del estreno de la cinta original, que debutó en 2016.

El largometraje animado recaudó más de 643 millones de dólares en las taquillas internacionales y se consolidó entre los mayores éxitos de la compañía, junto a producciones como Frozen y Encanto.

De esta manea, el público podrá escuchar nuevamente piezas musicales clave como “How Far I’ll Go” y “You’re Welcome”, esta última a cargo de Johnson, quien repite en el papel de Maui.

Tanto el diseño visual como la recreación de escenas se mantienen fieles al espíritu de la versión previa, al tiempo que incorporan matices aportados por los nuevos actores y la producción.

Este lanzamiento llega tras una reformulación de los planes originales de Disney para el universo de Moana.

Inicialmente, la empresa había anunciado una serie animada exclusiva para su plataforma de streaming, pero esa propuesta evolucionó hacia el desarrollo de una segunda película animada, que superó el umbral de los mil millones de dólares de recaudación global el año pasado.

Con el live-action, la empresa extiende la vigencia de la franquicia e intensifica su apuesta por las adaptaciones con actores reales de sus clásicos contemporáneos.

Los directivos confían en que la combinación de un elenco vinculado a las culturas del Pacífico y el regreso de Dwayne Johnson será decisiva para convocar al público mundial en 2026.

El estreno de Moana está programado para el 10 de julio de 2026 en Estados Unidos.