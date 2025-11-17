Sube el boleto del transporte urbano

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa que a partir del miércoles 19 de noviembre, desde las 8:30 horas, regirá la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros.

Los nuevos valores establecidos son los siguientes:

San Salvador de Jujuy: $1167,99

San Salvador de Jujuy a Reyes : $1167,99

: $1167,99 San Salvador de Jujuy a Guerrero : $1343,53

: $1343,53 San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes : $1518,28

: $1518,28 San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes : $1343,53

: $1343,53 San Salvador de Jujuy a Yala : $1518,28

: $1518,28 San Salvador de Jujuy a Los Nogales : $1693,82

: $1693,82 San Salvador de Jujuy a Lozano : $1693,82

: $1693,82 San Salvador de Jujuy a León: $1868,57

La medida fue establecida por la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte municipal.