Las primeras imágenes de Griselda Siciliani como Moria Casán

El fenómeno Moria Casán suma un nuevo capítulo, esta vez en modo biopic. En medio de un presente profesional brillante, la historia de la legendaria exvedette se prepara para desembarcar en Netflix con una serie argentina que ya empezó a dar que hablar. En las últimas horas, se conocieron las primeras imágenes oficiales de la producción y el revuelo no tardó en hacerse sentir: Griselda Siciliani sorprendió al encarnar a la mediática, mostrando el trabajo de caracterización que promete rendir homenaje a una de las grandes figuras del espectáculo local.

Además de Siciliani, el elenco cuenta con dos nombres de peso: Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth serán quienes encarnen a Moria en diferentes momentos de su vida. La primera foto difundida por la plataforma de streaming y compartida por la novia de Luciano Castro muestra a Griselda completamente transformada: cabellera larga y oscura, los infaltables anteojos, bikini negra con brillos dorados y pareo de animal print. Unas tijeras en sus manos, ícono de los veranos inolvidables en Playa Franka de Mar del Plata, hacen referencia al reconocido ritual del corte de corpiños que inauguraba cada temporada y que marcó un hito en la memoria colectiva.

Otra postal que generó repercusión fue la reinterpretación de la obra teatral Brujas, un clásico del teatro nacional. En la biopic, Griselda vuelve a ponerse en la piel de Moria, compartiendo escena con Luciana Ulrich Cárpena como Nora Cárpena, Pilar Viñes como Graciela Dufau, Martina Perret como Thelma Biral y Melisa Marzioni en el rol de Susana Campos. El vestuario, las luces y la química entre el elenco remiten a aquellas veladas únicas que unieron a varias generaciones frente al escenario.

Los guiños estéticos no terminan ahí. Otra imagen dejó ver a Siciliani deslumbrando con un vestido corto de brillos en animal print, una boa violeta y botas altas negras, en sintonía con el ADN fashionista de la verdadera Moria. Para completar la pequeña galería de fotos, Griselda apareció con un traje enterizo también de animal print, el sello infaltable que atraviesa la carrera de la diva desde sus primeros pasos hasta hoy.

La construcción visual del personaje se complementa con la participación de Sofía, hija de Moria, quien en la serie interpretará la juventud de su madre. Las primeras imágenes filtradas desde el set, que de inmediato se multiplicaron en redes, mostraron a Sofía luciendo un pantalón ajustado con brillos, campera de piel y el histórico peinado de flequillo y melena suelta. A su lado, la actriz que encarna a Susana Giménez, histórica compañera de Moria en los años dorados, aparece con pañuelo animal print y tapado de visón, retratos vivos de una época en la que el glamour y el desenfado definían la noche argentina.

La serie, con dirección de Javier Van de Couter y producción a cargo de Armando Bo, buscará recorrer tres grandes etapas en la vida de Moria con las tres actriz que lo encabezarán. Habrá espacio para la intimidad, las luces del escenario y los trasfondos que acompañaron a la estrella en cada una de sus transformaciones públicas y personales.

La expectativa va en aumento a medida que avanza el rodaje y se conocen algunos detalles de lo que será la reconstrucción de escenarios icónicos, vestuario de época y grandes nombres del espectáculo nacional. La promesa es clara: contar “la vida de la One” sin filtros, con la potencia y el magnetismo de su protagonista, y a través de las actuaciones de un elenco que atraviesa generaciones.

El anticipo de Netflix solo fue el primer vistazo: cada nueva imagen suma reproducciones, memes y comentarios, alimentando la ansiedad por el estreno de un proyecto que promete meterse en la historia grande de las biopics argentinas. Mientras tanto, Moria sigue sumando páginas doradas: del teatro a la televisión, de la marquesina al streaming, su poder de reinvención y su estilo inimitable otra vez en el centro de la escena.