Mercado Central 6 de Agosto

El Mercado 6 de Agosto celebrará su 163° aniversario

Este viernes 21 de noviembre desde las 21, con la actuación exclusiva de Tupac 7 y Banda 1. 

Lunes, 17 de noviembre de 2025 16:58

El Mercado Central 6 de Agosto celebrará su 163° aniversario con la realización de la 1° Peña del Mercado, un evento folklórico abierto a toda la comunidad que reunirá música, baile y tradición en uno de los espacios comerciales más representativos de la ciudad.

La actividad se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre, de 21 a 02 horas, con ingreso por calle Alvear esquina Balcarce. La entrada será libre y gratuita. Desde la organización informaron que no se permitirá el ingreso con bebidas y que no se realizarán reservas de mesas, con el objetivo de garantizar una celebración ordenada y accesible para todos los asistentes.

La noche contará con la actuación exclusiva de Tupac 7 y Banda 1, dos grupos artísticos reconocidos del ámbito musical local que ofrecerán un repertorio festivo para acompañar los festejos del aniversario.

Desde la administración del Mercado Central 6 de Agosto destacaron que esta peña se impulsa con el propósito de poner en valor la actividad comercial, cultural y social que caracteriza históricamente a este espacio, invitando a vecinos, visitantes y puesteros a compartir una noche especial. Señalaron además que esperan la participación de la comunidad para celebrar juntos un nuevo aniversario del tradicional mercado jujeño.

