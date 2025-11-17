Taller gratuito de Danzas Urbanas con Facundo Mazzei

Palpalá se prepara para vivir una semana a puro arte y movimiento, con la llegada del reconocido bailarín, coreógrafo y actor Facundo Mazzei.

La Municipalidad de Palpalá invita a toda la comunidad a sumarse al "Taller de Danzas Urbanas" que dictará el reconocido bailarín y coreógrafo Facundo Mazzei. Esta clase abierta, que promete ser una experiencia única, se realizará mañana martes a las 16 horas en el Estadio Olímpico Municipal, con entrada libre y gratuita para todos los interesados.

El taller está pensado tanto para aficionados como para profesionales, ofreciendo una excelente oportunidad para explorar diversos estilos de danzas urbanas en un ambiente inclusivo y dinámico. Mazzei, una de las figuras más destacadas de la danza en Argentina, compartirá con los participantes su vasta experiencia y conocimientos, brindando una visión única de este arte y motivando a los asistentes a potenciar su creatividad y habilidades.

Por otro lado, el viernes 21 de octubre, Mazzei presentará su esperado espectáculo "Camaleón Tour" a las 21 horas en la Casa de la Cultura de Palpalá, ubicada en avenida Del Congreso esquina Río Chubut. Las entradas para este show, que

promete una combinación de música, danza y emoción, ya se encuentran a la venta. En esta oportunidad, el artista llega con todo su equipo, artistas en escena, sonido e iluminación, para brindar un show de primer nivel.

Facundo Mazzei fue recibido por el intendente Rubén Eduardo Rivarola en su despacho, quien expresó su agradecimiento por la visita y destacó el compromiso del ejecutivo municipal con la promoción del arte. "No todos los intendentes se comprometen con estos eventos ni con la difusión del arte", señaló Mazzei, subrayando la importancia de que las autoridades respalden a los artistas que trabajan de manera autogestionada.

Además de ofrecer espectáculos de calidad, el intendente Rivarola busca crear oportunidades para que los emprendedores locales comercialicen sus productos en estos eventos. El objetivo es fomentar espacios y actividades que permitan a los emprendedores generar sus propios puestos de trabajo, contribuyendo así a aliviar la difícil situación económica que atraviesa la comunidad.

Más adelante, Mazzei destacó la importancia de ofrecer a la gente oportunidades para distraerse, divertirse y participar en actividades culturales. "Creo que estos eventos son fundamentales para que la gente se relaje, se divierta y tenga acceso a propuestas nuevas y diferentes", concluyó.