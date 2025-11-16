17°
Detenido

“Motochorro” intentó sustraer arma reglamentaria a efectivo

Fue durante un forcejeo, tras robar un celular. Quedó detenido.

Domingo, 16 de noviembre de 2025 23:20
SECUESTRADO | LA MOTOCICLETA TENÍA EL NÚMERO DE CUADRO ADULTERADO.

"Motochorro" fue detenido luego de sustraer el celular a una adolescente, protagonizar una persecución e intentar arrebatar el arma reglamentaria a un efectivo que lo detuvo. Un cómplice se fugó, fue identificado y es intensamente buscado.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar el pasado sábado alrededor de las 4.30 sobre un tramo de la ruta nacional N° 9, a la altura de una estación de servicio del barrio Coronel Arias.

En esas circunstancias, personal del 911 alertó a una comisión de efectivos policiales sobre la presencia de dos hombres que circulaban en una motocicleta y que habían sustraído un teléfono celular a una adolescente de 16 años.

Los efectivos divisaron a los inculpados, quienes abandonaron el rodado y corrieron en diferentes direcciones.

Uno de los protagonistas, de 19 años, fue interceptado y en medio de un forcejeo intentó sustraer el arma reglamentaria a un efectivo, pero sin lograr su cometido. Posteriormente logró liberarse y saltó desde la colectora hacia la ruta, donde finalmente fue reducido.

Mientras que su cómplice se fugó, aunque las mismas fuentes indicaron que fue identificado y se espera que en las próximas horas se produciría su detención.

La motocicleta Honda de 150 cc de cilindradas, que conducía el detenido, tenía los números del cuadro limados y fue secuestrada.

El inculpado quedó detenido en la Seccional 31°, a disposición de la Justicia. Mientras que el dispositivo móvil sustraído fue recuperado y restituido a su propietaria.

Finalmente la denuncia fue radicada en la mencionada dependencia y los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

