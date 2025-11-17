Identificaron al hombre apuñalado en Perico

Se supo que el hombre ultimado de una puñalada en el barrio 9 de julio es Silvio Toledo de 36 años de edad que tenía un frondoso prontuario policial.

Esta mañana el hombre el hombre fue asesinado de una puñalada en la altura derecho del cuello que le habría provocado la muerte en cuestión de minutos.

Al parecer hubo un enfrenamiento entre un grupo de hombres y este término asesinado.

Familiares y vecinos reclamaron el lento accionar del personal del Same que llegó al lugar casi una hora después cuando el joven ya carecía de signos vitales.

Personal policial continúa con las pesquisas en la zona para dar con el paradero del o los responsables del homicidio.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue para establecer las causas fehacientes de su deceso.