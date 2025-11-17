25°
17 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Chile
Jujuy Basquet
gremios docentes
ruta 9
ingreso a primer año
Mesa Argetina
China Suárez
Chile
Jujuy Basquet
gremios docentes
ruta 9
ingreso a primer año
Mesa Argetina
China Suárez

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Perico

Identificaron al hombre apuñalado en Perico

Tenía 36 años y contaba con un frondoso prontuario policial.

Lunes, 17 de noviembre de 2025 10:05

Se supo que el hombre ultimado de una puñalada en el barrio 9 de julio es Silvio Toledo de 36 años de edad que tenía un frondoso prontuario policial.

Esta mañana el hombre el hombre fue asesinado de una puñalada en la altura derecho del cuello que le habría provocado la muerte en cuestión de minutos.

Al parecer hubo un enfrenamiento entre un grupo de hombres y este término asesinado.

Familiares y vecinos reclamaron el lento accionar del personal del Same que llegó al lugar casi una hora después cuando el joven ya carecía de signos vitales.

Personal policial continúa con las pesquisas en la zona para dar con el paradero del o los responsables del homicidio.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue para establecer las causas fehacientes de su deceso.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD