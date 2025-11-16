De Los Nogales es la Paisana Provincial de la Tradición Nº 42

Con inmenso entusiasmo y emoción juvenil de las 53 candidatas, la noche del sábado fue elegida como 42º Paisana Provincial de la Tradición, Bianca Itatí Machaca, del Centro Gaucho Los Nogales. Alcanzó 313 puntos en las actividades de campo, salón y culturales.

La primera Donosa Provincial de la Tradición es Milagros Ariana Vilte de la Agrupación Gaucha "El Fogón" de Lozano con 308 puntos y segunda Donosa María Paula Mamaní del Fortín Gaucho "El Redomón" con 306 puntos.

Durante la velada que cerró la intensa Semana de la Tradición 2025, resultó electa como Mejor Compañera la representante del Centro Gaucho "Virgen de Belén" de Susques, Fernanda Salva; a quien le obsequiaron una caja coplera.

La comisión directiva de la Federación Gaucha Jujeña hizo el traspaso de bandas, de la capa poncho y el presidente Marcelo Mendoza le colocó la corona. Por último Fiorella Mamaní, quien el domingo 9 fue elegida 1º Donosa Nacional de la Tradición, entregó el cetro a Bianca Itatí Machaca..

LUJÁN ROSALES Y MIGUEL ACEVEDO

Participó el diputado provincial Santiago Jubert, quien destacó la importancia de promover y acompañar el trabajo de las agrupaciones gauchas, valorando la continuidad de una tradición que fortalece la identidad jujeña.

Además se presentaron los jinetes que representarán a Jujuy en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2026: Luciano Cachullani (categoría Grupa), Matías Morales (Clina) y Maximiliano Pérez (Basto con Encimera).

Paisana Nacional

Por otra parte en su provincia, el vicegobernador de Tucumán Miguel Acevedo entregó un reconocimiento a Luján Emilse Rosales oriunda de la localidad de Trancas, quien fue elegida 12º Paisana Nacional de la Tradición en el predio de Alto Comedero. La 1º Donosa es la jujeña Fiorella Mamaní y la 2º Donosa la cordobesa Agostina Alfonzo Bazzoni. (Eugenia Sueldo).