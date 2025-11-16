24°
SALUD

Un nuevo programa para diabéticos presentó el ISJ

Apunta a mejorar la atención de los afiliados con la enfermedad, y a un reempadronamiento de los mismos.

Domingo, 16 de noviembre de 2025 00:00
FUNCIONARIOS | GUSTAVO PUCCIONI, SARAHI MOLINA Y JAVIER CADAR, DEL INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes se llevó a cabo la presentación del nuevo Programa Institucional de Diabetes del Instituto de Seguros de Jujuy, el cual apunta a hacer foco en la atención del afiliado con esa enfermedad, el normal suministro de la medicación, y un reempadronamiento de los asociados con esa afección.

En la ocasión, se realizó el abordaje de diferentes temáticas, entre ellos "Algoritmos de tratamiento en diabetes tipo 2 basados en guías actualizadas", a cargo de Luis Palazzi; "Insulinización: inicio y optimización" a cargo de Natalia Sahi; "Conteo de hidratos de carbono", cargo de Janet Daj; "Generalidades de Diabetes Mellitus", coordinado por Marcelo Saquilán, entre otros temas vinculados a la enfermedad.

Al respecto, la gerente de Salud de la obra social provincial, Sarahi Molina, recalcó la importancia de trabajar en el correcto abordaje de la enfermedad con destacados profesionales de la medicina, y afirmó que desde el instituto se busca brindar una buena cobertura a los afiliados con diabetes, al tiempo que destacó la labor del equipo de trabajo para el nuevo programa institucional que se pondrá en marcha en los próximos días.

A su turno, Gustavo Puccioni, asesor técnico de dicha Gerencia, explicó que en la oportunidad se llevó a cabo una capacitación orientada a los profesionales que trabajan con esa patología, mencionando a los médicos Saquilán, Palazzi y otras destacados especialistas de la temática.

Por último, Javier Cadar, asesor técnico de esa área, ponderó que a través de dicho programa el ISJ pone el foco en el paciente con diabetes, abordando la promoción, prevención, el autocuidado y sobre todo tener contacto con el prescriptor.

Detalló que las modificaciones y actualizaciones que se hicieron, "permitirán mejorar la atención del afiliado, evitando que la gente vaya y venga con problemas de provisión de la medicación, siempre pensando en el afiliado, y que tenga la mejor calidad de prestación y evitar todo tipo de complicaciones que produce la diabetes a largo plazo", concluyó.

Cabe acotar que la presentación del Programa Institucional de Diabetes estuvo a cargo del presidente del ISJ, José Manzur, acompañado por los Vocales I y II, Diego Chacón y Ezequiel Vega respectivamente, y la gerente administrativa, Cintia Vercellone.

 

