14 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en jujuy

Viernes con lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy una temperatura máxima de 22 grados.

Viernes, 14 de noviembre de 2025 08:18

Llegamos al viernes y el día comenzó muy agradable, fresquito, con 16 grados y cielo cubierto.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias aisladas durante la mañana y tarde de hoy y para la noche hay probabilidades de tormentas aisladas con una temperatura máxima de 22 grados.

En la zona de los valles y el ramal se espera lluvias y tormentas aisladas con máxima de 25 grados.

En Humahuaca la mañana será con cielo nublado, se esperan lluvias aisladas para la tarde y tormentas aisladas para la noche de hoy con una temperatura máxima de 21 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca será una mañana con cielo nublado y se esperan chaparrones para la tarde de hoy y hay 70% de probabilidades de tormentas aisladas con máxima de 17 grados.

