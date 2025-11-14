16°
Hockey
MUNDIAL JUVENIL EN QATAR
Amistoso Internacional
Por los clubes
Rubén Armando Rivarola
liga departamental
Paritarias 2025
Futbol infantil
boxeo
Liga Jujeña

Rubén Armando Rivarola

“Queremos internas con todos los peronistas jujeños dentro”

Rubén Rivarola cuestionó la decisión de los interventores de continuar con el proceso electoral anterior.

Viernes, 14 de noviembre de 2025 00:00
REFERENTE | EL DIPUTADO RUBÉN ARMANDO RIVAROLA PIDIÓ INTERNAS PARTICIPATIVAS EN EL PJ JUJEÑO.

El referente del peronismo jujeño, Rubén Armando Rivarola, se pronunció ayer de manera contundente contra la reciente resolución de la Intervención del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy, que busca reanudar el proceso de elecciones internas previamente iniciado.

Al respecto, Rivarola reclamó que el proceso electoral interno se inicie "desde cero", con un nuevo llamado a internas que garantice la participación plena de todos los peronistas.

El dirigente cuestionó que los interventores pretendan "retomar el proceso de elecciones internas como si nada hubiera pasado", argumentando que es un "proceso atropellado y remendado".

Para Rivarola, la dirigencia debe escuchar el mensaje de las bases que se han expresado en los últimos comicios provinciales, pidiendo un rearmado político dentro del partido.

"Tenemos que ser claros, queremos internas, desde cero y que contengan a todos los peronistas. Todos tienen derecho a presentar sus candidatos", aseveró Rivarola.

El principal punto de crítica del titular de la bancada del PJ en la Legislatura jujeña es la reactivación de las listas anteriores y el nuevo cronograma electoral.

Para Rivarola, es necesario "dar de baja las listas anteriores y que se abra la oportunidad para que todos los compañeros y compañeras puedan presentar sus propios candidatos".

Cronograma inconsulto

Además, calificó el nuevo cronograma electoral como "inconsulto" y fijado con una "mirada desde afuera", sin considerar el contexto local.

Rivarola enfatizó que el objetivo de un proceso claro, transparente y participativo es fortalecer la unión peronista y poner fin de una vez por todas a la intervención que, según sus palabras, "tanto daño nos hizo".

"Si tenemos un proceso de internas desde cero, donde todos los compañeros y compañeras puedan presentar sus candidatos, vamos a fortalecer la unión, ya que en las internas ganará el mejor y los demás acompañarán", concluyó, buscando terminar con la división interna y la práctica de las "elecciones a dedo" o el manejo del partido por "Whatsapp".

 

