Mataron a un perro comunitario y realizarán una marcha

La localidad de La Mendieta se encuentra consternada por el brutal asesinato de "Gringo", un perro comunitario que era querido y cuidado por los habitantes del lugar. El hecho, ocurrido el pasado 7 de noviembre en la cancha San Martín, ha generado una ola de indignación y dolor.

Según la información recabada, el animal fue víctima de un acto de extrema crueldad. "Gringo" habría sido arrastrado con una soga y luego ultimado a puñaladas. El perro, conocido por su carácter noble y amistoso, era una figura familiar en la comunidad, que lo había adoptado simbólicamente.

Los presuntos responsables del aberrante hecho ya han sido identificados y serían dos hombres conocidos de la localidad. La rapidez con la que circuló esta información refleja el impacto que el crimen tuvo en la comunidad.

Ante la impotencia y la tristeza, vecinos y organizadores convocaron a una marcha para exigir justicia. “No se puede permitir que un acto tan cruel quede impune. Los animales sienten, padecen y merecen respeto, seamos la voz de los sin voz”, afirmaron los impulsores de la movilización.

La convocatoria busca no solo obtener una respuesta legal ante este caso específico, sino también concientizar para prevenir que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse. La comunidad pide a toda la población que se sume y difunda el caso para amplificar el pedido de justicia para "Gringo".