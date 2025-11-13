Vicegobernador se reunió con sindicatos de la CGT

Integrantes de la CGT Regional Jujuy se reunieron ayer en la Legislatura con el vicegobernador Alberto Bernis y el vicepresidente primero Fabián Tejerina, a quienes le pidieron la aplicación de la Ley 5.863 de paritarias para el sector público.

De encuentro participaron dirigentes de los gremios Apunju, Suetra, UTA, Uocra, Upsra (seguridad privada), Smata, Aatrac, Satsaid, UDA, Uecara y Uatre.

Luego de la reunión, el cosecretario de la central obrera, Freddy Berdeja, explicó que se pidió la aplicación de la Ley 5.863 de paritarias para el sector público provincial y municipal. "Ya mantuvimos una reunión con la Comisión de Trabajo, con la Secretaría, y esperamos que prontamente se ponga en ejecución ese marco legal para que los trabajadores puedan discutir de igual a igual las condiciones salariales y de trabajo", indicó.

Berdeja agregó que la reunión fue oportuna para que distintos sectores de la actividad privada plantearan situaciones propias de su sector. "Por ejemplo, los compañeros de la seguridad privada hicieron un planteo a propósito de que el diputado Diego Rotela presentó un proyecto para esa actividad", por lo que "van a ser convocados para discutir ese marco legal antes que sea sancionada esta ley".

Asimismo, dijo que los de UTA también hicieron pedidos, en tanto que los del tabaco expresaron su preocupación por algunos despidos, "una situación que preocupa y mucho", entre otros temas.

Afirmó que hubo buena recepción de los pedidos por parte de las autoridades "fundamentalmente del vicegobernador para tratar de abordar estas situaciones y darles una solución", acordándose nuevas reuniones para avanzar en los mismos.