Rivarola: “Queremos internas con todos los peronistas jujeños adentro" 

El dirigente peronista jujeño Rubén Rivarola se pronunció hoy de manera contundente contra la reciente resolución de la Intervención del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy que busca reanudar el proceso de elecciones internas previamente iniciado. Rivarola reclamó que el proceso electoral interno se inicie "desde cero", con un nuevo llamado a internas que garantice la participación plena de todos los peronistas.

El dirigente cuestionó que los interventores pretendan "retomar el proceso de elecciones internas como si nada hubiera pasado", argumentando que es un "proceso atropellado y remendado". Para Rivarola, la dirigencia debe escuchar el mensaje de las bases que se han expresado en los últimos comicios provinciales pidiendo un rearmado político dentro del partido.

"Tenemos que ser claros, queremos internas, desde cero y que contengan a todos los peronistas. Todos tienen derecho a presentar sus candidatos", aseveró Rivarola.

El principal punto de crítica de Rivarola es la reactivación de las listas anteriores y el nuevo cronograma electoral. Para Rivarola, es necesario "dar de baja las listas anteriores" y que se abra la oportunidad para que todos los compañeros y compañeras puedan presentar sus propios candidatos".

Además, calificó el nuevo cronograma electoral como "inconsulto" y fijado con una "mirada desde afuera", sin considerar el contexto local.

Rivarola enfatizó que el objetivo de un proceso claro, transparente y participativo es fortalecer la unión peronista y poner fin de una vez por todas a la intervención que, según sus palabras, "tanto daño nos hizo".

"Si tenemos un proceso de internas desde cero donde todos los compañeros y compañeras puedan presentar sus candidatos vamos a fortalecer la unión ya que en las internas ganará el mejor y los demás acompañaremos", concluyó, buscando terminar con la división interna y la práctica de las "elecciones a dedo" o el manejo del partido por "WhatsApp".