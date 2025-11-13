19°
13 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Julio De Vido
escandalo
Anmat
Pami
Ciclo lectivo 2026
La Mendieta
Búsqueda de personas
locutor
La Contra
niña
Policiales

Atropellaron a una mujer de 67 años en el acceso sur

La víctima fue asistida por emergencias y trasladada al Hospital Pablo Soria. Su pareja, quien la acompañaba, resultó ilesa.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 10:53

Una mujer de 67 años resultó lesionada este jueves por la mañana tras ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba la avenida General Savio, en el acceso sur a San Salvador de Jujuy.

El hecho ocurrió a menos de 50 metros de un puente peatonal destinado precisamente a garantizar el cruce seguro de los transeúntes. Según informaron fuentes policiales, la mujer intentaba atravesar la calzada en compañía de su pareja cuando fue embestida por el automóvil.

Ante el siniestro, se dio aviso inmediato al Servicio de Emergencias, cuyo personal llegó en minutos al lugar. Luego de prestarle los primeros auxilios, la víctima fue trasladada al hospital Pablo Soria para una evaluación y tratamiento médicos.

La pareja de la mujer, quien no sufrió lesiones físicas, permaneció junto a ella en todo momento y la acompañó al centro de salud. Las causas del accidente y las responsabilidades correspondientes se encuentran bajo investigación.

El incidente pone nuevamente en foco la seguridad vial en la zona y el uso de los puentes peatonales disponibles.

