Hoy comenzó la segunda etapa de inscripción para el ingreso a 1º año

Hoy inicia la segunda etapa de preinscripción para el ingreso a primer año del nivel secundario en el ciclo lectivo 2026. Esta instancia está destinada a los estudiantes de séptimo grado que aún no tienen una vacante asignada.

La preinscripción estará abierta desde hoy hasta ests sábado 15 de noviembre. Allí las familias podrán elegir hasta dos instituciones educativas públicas a través del sitio oficial del Ministerio de Educación educacion.jujuy.gob.ar.

Esta segunda etapa está dirigida a:

- Estudiantes que quedaron fuera del cupo en los colegios con exámenes de ingreso.

- Alumnos no favorecidos en los sorteos realizados en octubre.

- Quienes no completaron la inscripción durante la primera etapa.

Para completar el trámite, es obligatorio contar con el código alfanumérico que figura en la constancia de alumno regular otorgada por la escuela primaria.

Cronograma

El cronograma para el ingreso a Primer Año del nivel secundario continuará de la siguiente manera

17 de noviembre- Publicación de los nuevos listados de colegios con sobredemanda.

20 de noviembre - Asignación de turnos a través del sistema INPROJUY.

22 de noviembre - Publicación de la nueva distribución de vacantes.

24 al 26 de noviembre - Confirmación de inscripciones.

27 y 28 de noviembre - Relevamiento de vacantes restantes.

2 y 3 de diciembre - Tercera preinscripción (con opción de dos escuelas).

9 de diciembre - Asignación de nuevos “momentos” de inscripción.

11 de diciembre - Publicación de los listados finales.

12, 15 y 16 de diciembre - Confirmación definitiva de inscripciones.