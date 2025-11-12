Turf hizo bailar a todos en el Festival del Pejerrey

El Festival Provincial del Pejerrey volvió con todo y generó muchos puntos positivos en El Carmen. El principal es que sin dudas se trata de una plaza de la música nacional en el interior, fomentando grandes eventos con el acompañamiento de la gente.

El Pejerrey 2025 arrancó con grupos musicales locales y los tradicionales ballets de la zona, luego llego el momento para Vale 4 que hicieron una estupenda presentación y seguidamente los salteños de Ahyre, ellos realmente concretaron un show de mucho nivel. Luego llegó todo el folclore tradicional de Las Voces de Orán, un momento alto en la noche y los clásicos no faltaron.

LA BANDA | MÁS ESPERADA DEL FESTIVAL.

Pasadas las 2 de la madrugada llegó el turno de Turf, la banda icónica del rock nacional que, con su vasta trayectoria, tocó una lista de temas, cargadas de hits y un Joaquín Levinton muy inspirado que rompió dos veces el protocolo para ir a cantar con la gente. Arrancaron con “Kurt Cobain”, luego el hit “4 Personalidades” que hizo que la gente se levante y comenzaron a bailar, luego otro clásico como “Loco un poco” y “Casanova”. Canciones de los años de gloria de Turf, dónde sonaban en todas las radios del país y su música se instaló en el cancionero nacional.

El show continuó con “Malas decisiones”, luego “Magia blanca” que Joaquín la cantó junto a la gente en el sector popular del festival, siguieron con “Me haces sentir bien” y la pegadiza “Todo por nada”. La noche avanzaba y la gente pedía los clásicos de siempre, por ello siguieron con “Pasos al costado”, uno de los principales hits de la banda. Luego llegó el cover de “Lamento boliviano” que también lo hicieron con el público cantando y la parte final llegó con el clásico “No se llama amor” y sobre el final “Yo no me quiero casar, ¿y usted?” que hizo bailar a todos.

El concierto de Turf fue lo más esperado del festival, la gente quedó satisfecha y en las pantallas salían las colaboraciones de grandes artistas que grabaron las canciones clásicas de la banda, un show realmente prolijo desde lo técnico y digno de destacar. El festival continuó con las presentaciones de Lázaro Caballero y Valentina Márquez que también fueron de alto nivel y la gente lo disfruto a pleno.