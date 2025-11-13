Busca a Aldana Choque

Familiares, amigos y vecinos buscan dar con el paradero de Aldana Gisela Choque de 23 años quien se ausenta desde el martes de su domicilio en la ciudad de Monterrico.

Se supo que es contextura robusta, tez trigueña, cabello lacio largo por debajo de los hombros de color rojizo suave. Posee tatuajes en brazo y mano izquierda, lunar por debajo del labio del lado derecho altura del mentón.

Al momento de ausentarse vestía calza deportiva de color negra, buzo verde claro con letras en la parte del frente y zapatillas blancas.

Por cualquier información sobre el paradero de la joven dirigirse a la Seccional de policía más cercana a su domicilio o comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239.