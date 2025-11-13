19°
13 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
Julio De Vido
escandalo
Anmat
Pami
Ciclo lectivo 2026
La Mendieta
Búsqueda de personas
locutor
La Contra
El tiempo en Jujuy
Julio De Vido
escandalo
Anmat
Pami
Ciclo lectivo 2026
La Mendieta
Búsqueda de personas
locutor
La Contra

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cindac

Busca a Aldana Choque

La joven de 234 años es de la ciudad de Monterrico.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 09:26

Familiares, amigos y vecinos buscan dar con el paradero de Aldana Gisela Choque de 23 años quien se ausenta desde el martes de su domicilio en la ciudad de Monterrico.

Se supo que es contextura robusta, tez trigueña, cabello lacio largo por debajo de los hombros de color rojizo suave. Posee tatuajes en brazo y mano izquierda, lunar por debajo del labio del lado derecho altura del mentón.

Al momento de ausentarse vestía calza deportiva de color negra, buzo verde claro con letras en la parte del frente y zapatillas blancas.

Por cualquier información sobre el paradero de la joven dirigirse a la Seccional de policía más cercana a su domicilio o comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD