Denuncian que un hombre intentó llevarse a una niña en San Francico de Álava

Un hecho alarmante tuvo lugar en el barrio San Francisco de Álava, donde un hombre a bordo de una camioneta habría intentado engañar a una niña para llevársela.
Según informaron vecinos a nuestro matutino, el episodio ocurrió el domingo 9 de noviembre, alrededor de las 10.30, cuando una niña de 7 años salió de su domicilio —con autorización de sus padres— para dirigirse a un kiosco ubicado a pocos metros.
En ese momento, una camioneta Nissan gris la interceptó en la esquina de Zenta y Pirquitas. Desde el vehículo, un hombre, a quien la víctima describió como de aspecto robusto y con un derrame o golpe en el ojo izquierdo, le habría ofrecido dinero a cambio de que se acercara o se sentara con él.
La menor, asustada, rechazó la propuesta y corrió rápidamente hacia su casa en busca de su padre.
Los padres realizaron la denuncia correspondiente en la Subcomisaría de San Francisco de Álava, donde el personal policial actuó de inmediato y comenzó el seguimiento del vehículo a través de las cámaras de seguridad para intentar dar con su paradero.
“No solemos dejar que nuestra hija salga sola, pero hoy, aun estando nosotros a pocos metros, pasó esta situación”, relató la madre de la menor.
La familia aprovechó para advertir a la comunidad y pidió a los vecinos mantener una vigilancia constante sobre los niños en la zona.