La China Suárez canceló a los streamings y eligió un histórico conductor para su única entrevista

Tras días de controversias, versiones cruzadas y una serie de entrevistas frustradas, Eugenia “la China” Suárez finalmente tomó una decisión: hablará una sola vez y será en televisión.

La noticia fue confirmada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, y desató una ola de comentarios en redes y en la industria del entretenimiento.

Durante la última semana, la actriz quedó envuelta en un torbellino mediático tras bajarse de varias notas previamente acordadas con programas de streaming.

Entre ellos, Antes que Nadie (Luzu TV), la plataforma de Olga y otros ciclos que estaban dispuestos a recibirla para promocionar su nueva serie con Disney, pero todo se cayó.

Por qué canceló la nota en Luzu TV

Según contó Yanina Latorre, la China empezó a poner condiciones que incomodaron a los productores, entre ellas:

No compartir piso con ciertas figuras del panel.

No responder preguntas relacionadas a Ángela Torres ni al conflicto con Rusherking.

Controlar el tipo de entrevista y el enfoque.

“La Nipona empezó a imponer condiciones”, lanzó Latorre, asegurando que la producción de Leuco finalmente optó por dar marcha atrás.

También se mencionó que la actriz prefería una nota menos punzante, con un panel que no pudiera incomodarla y en un ambiente “más controlado”. Finalmente, ninguna de las opciones cerró para los streamings.

Según Latorre, Disney, preocupado por el lanzamiento de la serie que protagoniza Suárez, insistió en conseguir un espacio para la entrevista, pero tanto Olga como Luzu terminaron rechazando la nota.

“Olga no la quiso. Luzu TV no la quiso. La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie. Hay que promocionar”, dijo Yanina frente a cámara.

Después del rechazo de los streamings, la China Suárez tomó una decisión inesperada que fue hablar por primera vez en un ciclo tradicional de TV.

Yanina Latorre lo confirmó como primicia: “Este viernes la China Suárez va a estar con Mario Pergolini. Ellos no se conocen. Van a grabar ese mismo día”.

La entrevista será grabada por la tarde y se emitirá en una edición especial del programa que el conductor lidera.

La elección llamó la atención porque Pergolini no suele recibir figuras del mundo del espectáculo y porque la China suele evitar la televisión tradicional, donde siente que no tiene “terreno seguro”.

La presencia de la China con Mario Pergolini promete romper el rating. Allí se espera que hable de su relación con Rusherking, el supuesto conflicto con Ángela Torres, su vínculo con Mauro Icardi y Wanda Nara, los motivos reales detrás de sus cancelaciones en streaming y la estrategia detrás de su nueva serie con Disney.