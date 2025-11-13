Todo lo que necesitás para tener tus papeles al día antes de viajar

Sin embargo antes de hacer las valijas, es importante revisar que toda la documentación esté en regla: DNI, partidas de nacimiento y pasaporte.



Te contamos qué trámites se pueden hacer en Jujuy, cómo realizarlos y los valores actualizados.

DNI Exprés: rápido y por correo

Para quienes necesitan renovar o actualizar el documento, el trámite puede hacerse de manera exprés desde www.tu.jujuy.gob.ar.

Formas de pago:

Con celular con internet: escaneando el código QR.

En efectivo o sin internet: se retira el comprobante en la oficina y se abona en Pago Fácil.

Algunas oficinas también ofrecen pago con tarjeta a través de un link digital.



Entrega: entre 3 y 10 días hábiles por correo postal.

Costo: $18.500 para argentinos y $25.000 para extranjeros.

Pueden solicitarlo argentinos y extranjeros con residencia vigente.

Se pueden tramitar:

Actualización de mayor de 14 años.

Ejemplar nuevo o cambio de domicilio.

Actualización de 5 a 8 años.

Pasaporte: el imprescindible para salir del país

El pasaporte argentino se solicita con turno previo en www.tu.jujuy.gob.ar.

Requisitos principales:

Mayores de 18 años: DNI actualizado.

Menores: partida de nacimiento y DNI de ambos padres (no es necesaria su presencia).

Menores de 13 años: partida actualizada y presencia de al menos uno de los padres con DNI.

Demora: aproximadamente 30 días hábiles.

Costo: $70.000.

Pasaporte Exprés: para los que no pueden esperar

Con los mismos requisitos del pasaporte común, pero sin turno previo. Solo hay que presentarse en cualquier CDR de la provincia con el comprobante impreso.

Demora: de 3 a 7 días hábiles.

Costo: $150.000.



Partidas Digitales: sin filas y directo al gmail

Las actas y partidas también pueden tramitarse de forma digital en www.tujujuy.gob.ar.

El usuario debe crear una cuenta (con el número de trámite del DNI) y seguir los pasos para la emisión.

Costo: $3.500 por cada acta.

Pago: con tarjeta de crédito o débito mediante Macro Click de Pago.

Demora: hasta 3 días hábiles.

Las actas se envían al correo electrónico y pueden imprimirse las veces que sea necesario hasta su vencimiento.

Con toda esta información esperamos haber sido útiles para que estén con todo preparado hasta el 2026.