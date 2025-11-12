Tenía cocaína, protagonizó persecución y fue detenido

Un hombre tenía un pedido de captura, transportaba cocaína, protagonizó una persecución en motocicleta al ver a una comisión de efectivos policiales y fue detenido, en la ciudad de Palpalá.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado martes alrededor de las 2 sobre un tramo de la calle El Paraíso de la mencionada ciudad siderúrgica. Fue en esas circunstancias que una comisión policial realizaba recorridos preventivos, cuando observaron a un hombre subirse de manera presurosa a una motocicleta de 110 cc de cilindradas y emprender la fuga.

De manera inmediata inició una persecución, pese a los pedidos de detener su marcha, hasta que fue interceptado y cuando era reducido, intentó deshacerse de una bolsa de polietileno que contenía una sustancia blancuzca. En un primer momento el inculpado fue trasladado a la Seccional 47°, pero por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, fue derivado a la Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 8.

Mientras que la motocicleta que conducía fue secuestrada de manera preventiva. En la mencionada dependencia, los efectivos sometieron el contenido de la bolsa secuestrada a una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Además, al ingresar sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal cayeron en cuenta que registraba un pedido de captura por el delito de “lesiones leves”. Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones, por directivas del representante fiscal.