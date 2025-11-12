32°
12 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

pandillas
Pichetto
Sobre colectora Húsares 1806, San Salvador de Jujuy
Atsa
Diego Leuco
reforma laboral
Femicidio en Jujuy
Unicef
EN CIUDAD CULTURAL
pandillas
Pichetto
Sobre colectora Húsares 1806, San Salvador de Jujuy
Atsa
Diego Leuco
reforma laboral
Femicidio en Jujuy
Unicef
EN CIUDAD CULTURAL

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Lactancia

Mesa de lactancia nacional en Jujuy

Los interesados deberán inscribirse previamente.

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 00:00

La Mesa Argentina de Lactancia 2025 llega por primera vez a Jujuy bajo el lema "Jujuy amamanta: tejiendo redes que transforman vidas", en el marco de una política que promueve el derecho a la lactancia, el cuidado compartido y la crianza con enfoque de derechos.

El encuentro, que se desarrollará el lunes 17 de noviembre de 8 a 13, en el salón Éxodo de El Cabildo de Jujuy, reunirá a equipos interdisciplinarios de Salud, Desarrollo Humano y Educación, junto a referentes territoriales, puericultoras/es, agentes comunitarios, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.

Organizada por la Asociación Civil Argentina de Puericultura (Acadp), la Estrategia Provincial Lacta Jujuy, e impulsada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Humano, la jornada busca visibilizar la lactancia como un derecho y como una práctica social que requiere redes sostenidas de acompañamiento.

El evento cuenta con inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/sf5Guxi8SLqYH5Uz5

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD