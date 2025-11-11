Martes con aumento de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este martes una temperatura mínima de 14 °C, mientras que la máxima llegará a los 30 °C.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias y con vientos predominantes del NE.

Para mañana se esperan condiciones similares con una máxima de 29 °C pero con posibilidades de tormentas para la tarde y la noche, condiciones inestables que se repetirán tanto jueves y viernes.

Por el momento no existen alertas emitidas para la zona de la provincia.