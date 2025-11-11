°
11 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
Música
ChatGPT
PERICO
colores vibrantes
colegios privados
PERICO
swap
Nepal
Jugador
El tiempo en Jujuy
Música
ChatGPT
PERICO
colores vibrantes
colegios privados
PERICO
swap
Nepal
Jugador

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Tiempo en Jujuy

Martes con aumento de temperatura

Tanto martes como miércoles las temperaturas máximas rondarán los 30 °C.

Martes, 11 de noviembre de 2025 07:22

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este martes una temperatura mínima de 14 °C, mientras que la máxima llegará a los 30 °C.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias y con vientos predominantes del NE.

Para mañana se esperan condiciones similares con una máxima de 29 °C pero con posibilidades de tormentas para la tarde y la noche, condiciones inestables que se repetirán tanto jueves y viernes.

Por el momento no existen alertas emitidas para la zona de la provincia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD