Delegados de Fehgra en el NOA en Jujuy

Con la presencia del presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Fernando Desbots, se realizó ayer en esta ciudad la Reunión Regional del NOA de la entidad congregando a sus delegados en Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Termas de Río Hondo y en esta provincia.

A lo largo de la jornada abordaron los avances y desafíos de los distintos Departamentos de Fehgra en la región, abarcando temáticas vinculadas a la capacitación profesional, la formalización de la actividad, la actualización laboral, la innovación gastronómica y la gestión empresarial, entre otros ejes que conformaron la agenda integral del sector privado.

PRESENCIA | FERNANDO DESBOTS, CRISTIAN BOGLIONE Y RAÚL KOTLER.

Además el encuentro posibilitó compartir experiencias de las cámaras, evaluar acciones conjuntas y fortalecer la representación federal de la hotelería y la gastronomía del NOA ante las autoridades nacionales y regionales.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir asistió a la apertura de la reunión encabezándola junto a Desbots y Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy (y miembro del Departamento de Actividades informales y laborales de Fehgra).

El segundo no se guardó elogios para el Ejecutivo provincial al referirse de cómo observó a Jujuy en esta visita que efectuó, elogió al aeropuerto "Horacio Guzmán", lo atractiva que esta la ciudad capitalina, la belleza paisajística y destacó el crecimiento de la actividad turística y su posicionamiento a nivel nacional.

"Este encuentro refleja el compromiso y la fortaleza del sector privado hotelero y gastronómico del norte argentino, que sigue trabajando unido para enfrentar los desafíos del presente y proyectar juntos el futuro de la actividad", manifestó Boglione.

La Reunión Regional "sirve para consolidar la integración regional del sector y fortalecer el trabajo conjunto; y lógicamente delinear estrategias para el desarrollo sostenible del turismo en la gastronomía y hotelería", ponderó Sadir.