Los desastres provocados por el monzón dejaron 140 muertos en Nepal

Hasta 140 personas murieron en los desastres provocados por lluvias durante el monzón en todo Nepal, que este año se prolongó 135 días, informó este martes una agencia gubernamental.

Se registraron 1.454 incidentes de desastres, con 30 personas aún desaparecidas, mientras que otras 300 resultaron heridas, señaló en un informe la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

Según el documento, los corrimientos de tierra provocaron el mayor número de muertes (67), seguidos de inundaciones (37) y relámpagos (29).

Un total de 5.995 familias se vieron afectadas por varios desastres durante el periodo del monzón, del 29 de mayo al 10 de octubre, señala el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Entretanto, 120 personas más murieron y otras 622 resultaron heridas durante el mismo periodo en otros siniestros como incendios y mordeduras de serpientes, señaló el organismo en el reporte.