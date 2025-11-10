Pullaro pidió no subsidiar a "los barones de conurbano"

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, participó de la 66º edición de la tradicional Fiesta de la Frutilla, en la ciudad de Coronda, donde remarcó que "la única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más". "Santa Fe aporta aproximadamente 3 mil millones de dólares al Estado Nacional cada año, y lamentablemente, no recibe nada a cambio. Esos fondos terminan subsidiando a barones del conurbano, punteros y planes en la provincia de Buenos Aires. Por eso, es fundamental que volvamos a discutir el sistema impositivo argentino", afirmó.

Durante su visita, Pullaro destacó la importancia de fortalecer la producción santafesina como motor del desarrollo nacional: "Desde ese lugar hemos trabajado en un plan con 40 mesas productivas que nos han permitido mejorar. Desde el Santa Fe Business Fórum, que nos permite mirar la internacionalización de las políticas de exportación, hasta las acciones que vinculan directamente al productor con quien puede comprarle, para potenciar los sectores, las ventas y el comercio. Estamos muy conformes: la provincia de Santa Fe empuja la economía y el crecimiento de la República Argentina".

El gobernador reiteró un pedido al gobierno nacional de que el interior productivo necesita una mayor atención por parte del Estado. "Permanentemente le pedimos al Estado Nacional y a los diferentes gobiernos que puedan mirar a la provincia de Santa Fe, que tanto aporta y tan poco recibe. Necesitamos producir más, y para eso necesitamos mejores rutas, infraestructura energética y logística, puertos, aeropuertos y conectividad que permitan sacar nuestros productos al mundo y bajar los costos productivos para poder producir más barato", enfatizó.

Menor presión fiscal

Consultado sobre las reformas que impulsa el gobierno nacional, particularmente la impositiva, Pullaro sostuvo con firmeza que las retenciones (que cobra el Estado nacional) "son el impuesto más regresivo que hay en la República Argentina".

El mandatario remarcó que "necesitamos que se bajen todos los impuestos -nacionales, provinciales y locales- para poder producir más", y pidió una distribución más equitativa de los recursos que hoy, dijo, "se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires en detrimento del interior productivo".

Pullaro manifestó su coincidencia en la necesidad de una reducción general de impuestos, insistiendo en los casos de las retenciones y el impuesto al cheque, "dos tributos muy regresivos para la República Argentina".

Las reformas nacionales

En relación a la reforma laboral reiteró la necesidad de "una mirada pyme y también de los trabajadores, fundamentalmente para poder emplear a las personas que hoy están en el sector informal. El 50% de los argentinos trabaja, pero en la informalidad. Necesitamos incorporarlos al mercado de trabajo formal".

Sobre la reforma tributaria, Pullaro manifestó su coincidencia en la necesidad de una reducción general de impuestos, insistiendo en los casos de las retenciones y el impuesto al cheque, "dos tributos muy regresivos para la República Argentina". Además, adelantó que "si esto sucede y la Argentina crece, nos comprometimos a bajar también los ingresos brutos, algo que entendemos fundamental para seguir impulsando la producción".

Respecto de la reforma penal, Pullaro fue categórico: "Debe mirar las penas desde otro lugar, no desde el aspecto garantista como hasta ahora. La persona que comete un delito tiene que pagar en la cárcel y no tener ningún tipo de privilegios".