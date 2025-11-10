Motín en una cárcel de Ecuador: al menos 27 presos muertos por asfixia

El Servicio estatal de atención a personas privadas de la libertad (SNAI) de Ecuador confirmó el domingo la muerte de 27 presos por asfixia en el interior de la cárcel de la ciudad de Machala, en la provincia costera de El Oro, en el sur del país.

El suceso se produjo en la tarde del domingo en el Centro de Privación de Libertad de Machala, una de las ciudades más violentas del país sudamericano, en medio de disturbios, informó el SNAI en un comunicado.

Se precisó que, hasta el momento se reporta el deceso de 27 presos, quienes perdieron la vida por asfixia, lo que provocó una "muerte inmediata por suspensión".

Este suceso ocurrió pocas horas después de que durante la madrugada del domingo se registraran disturbios en el centro carcelario, los cuales dejaron cuatro reclusos asesinados y 34 heridos, entre ellos un agente policial, según informes oficiales.

De esta manera, se contabiliza un total de 31 internos fallecidos durante la jornada de violencia registrada en dicho penal.

El SNAI señaló en un comunicado que los disturbios de la madrugada se produjeron debido a que algunos presos serán reubicados en una nueva cárcel de máxima seguridad que construye el Gobierno en la provincia de Santa Elena, que está próxima a inaugurarse.