Con cada buena acción los jóvenes transmiten esperanza

Dueño de un corazón solidario, el grupo de jóvenes y adolescentes "Impacto Juvenil" viene realizando distintas acciones en el transcurso del año, así como en la época de bajas temperaturas al repartir bebidas calientes, sándwiches y ropa de abrigo a personas en situación de calle. Hicieron visitas a los centros de día y de larga estadía para adultos mayores, compartiendo; además de desayuno, actividades recreativas y charlas enriqueciéndose a través de las anécdotas intergeneracionales, compartidas por las personas con basta experiencia en la vida.

CHIPS CASEROS

Es así, que también en tiempos de primavera y en el marco de la fiesta linda de Jujuy se movilizaron ante la propuesta de visitar a "Los Piratas" de la Escuela Provincial de Comercio 3 y a "Los Pumas" del Bachillerato Provincia l 6 "Islas Malvinas" para compartir gaseosas y refrescos, así como también materiales para la elaboración de la ornamentación para las carrozas.

PALABRAS QUE ACOMPAÑAN

A su vez, como septiembre también con motivos del mes de la biblia, se repartieron pancitos dulces y salados a las personas que se encontraban en inmediaciones de plazas y parques junto a un folleto con el texto bíblico; "No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios", que se encuentra en Mateo 4:4, con la finalidad de crear conciencia en los presentes.

JUGUITOS/ PARA REFRESCARSE EN DÍAS DE CALOR

Es importante recordar que cada una de las actividades demandaron de un trabajo previo y que la provisión de recursos, fueron generados por los mismos jóvenes a través de diversas ventas.

"LOS PUMAS"/ RISAS COMPARTIDAS CON LOS ADOLESCENTES DEL BACHILLERATO 6 "ISLAS MALVINAS".

Sin dudas, una muestra más del compromiso asumido por transmitir principios y valores, que fueron inculcados en las reuniones y talleres que se reciben los viernes a las 20.30 en donde la premisa es dar contención a la franja etaria como canalizar sus sueños y energías que fluyen al estar llenos de vida. Se trata de una generación que destaca la empatía priorizando el bienestar en el prójimo, para construir buenas bases para su futuro.