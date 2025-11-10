Se conoció la verdadera razón por la cual Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity

Luego de varios rumores de una tensa relación con Wanda Nara, Valentina Cervantes presentó su renuncia a MasterChef Celebrity, aparentemente, por pedido de su pareja Enzo Fernández. Sin embargo, anoche en Infama (América TV), Marcela Tauro dio a conocer la supuesta verdadera razón detrás de la decisión de la botinera.

Según la información de la conductora de América, el motivo principal de la renuncia sería porque los recientes focos sobre la relación entre Cervantes y Fernández, y un supuesto affaire con Wanda Nara, habrían molestado a los dirigentes de la Selección Argentina.

"En las últimas horas, se supo que Enzo Fernández, el jugador de fútbol, no iba a estar convocado por la Selección para el partido que va a jugar contra Angola, y están concentrando en España", comenzó explicando Tauro.

"Me dijeron: 'Marcelita, querida, a Enzo Fernández lo bajaron lista de la última gira. Van a decir que es edema óseo, que es un tema de salud, pero los comentarios son otros. Lo bajaron por los comentarios de la prensa argentina respecto a Valentina, la mujer, y Wanda'", reveló.

De esta forma, se desmintió que la renuncia tuviera que ver con que el futbolista “no aguantaba más” estar lejos de su pareja, más bien está relacionado con cuidar la imagen de la familia: "Se dijo que había renunciado porque él le pidió que volviera por un tema de celos, y no, no era un tema de celos. Era por un tema mayor: la Selección. Les controlan todo".

Por su parte, Santiago Sposato sumó que los clubes futbolísticos no suelen ver con buenos ojos la vida mediática de las figuras del futbol: "No solo en la Selección, en el fútbol inglés son celosísimos con el comportamiento de los jugadores".

Mientras que Tauro reafirmó su información con respecto a la renuncia de Cervantes: "No gustaron los últimos comentarios, el juego de si Wanda le habría escrito a Enzo, si salió con Enzo, si no salió".