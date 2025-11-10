Obra de pavimentación en calle Islas Malvinas

Vecinos de la calle Islas Malvinas de la localidad de Monterrico finalmente comenzaron a ver obras importantes como la tan necesaria y ansiada pavimentación, después de cuatro décadas de espera.

"Seguimos forjando con trabajo la ciudad que prometimos", manifestó el intendente de Monterrico, Luciano Moreira.

El Jefe comunal recalcó que "los vecinos fundadores de los barrios San Isidro, Santa Rita y Techo 2000, esperaron cuarenta años para poder anunciar que tendrán la calle pavimentada, una obra que vamos a ejecutar gracias al trabajo de una administración ordenada".

Al respecto, agregó que se trata "de un logro más que nos permite seguir mejorando la calidad de vida de todos los monterriqueños, el pavimento no es un lujo, hoy en día es una necesidad porque en épocas de lluvias la gente podrá transitar con normalidad ", valoró al referirse a la intransitabilidad que se genera por el barro en época de precipitaciones.

Así, la calle Islas Malvinas será pavimentada desde la calle Toribio Cayon hasta el empalme con la avenida 9 de Julio, cubriendo 700 metros.

La comunidad vecinal destacó el compromiso de la intendencia en los últimos dos años en los que notaron un importante crecimiento de la ciudad.