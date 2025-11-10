°
10 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

TRAGEDIA AMBIENTAL
MODA 2026
IUPS
Paro Nacional
Zafra 2025
Colación 2025
Alliance One
Semana de la tradición
Girsu
TRAGEDIA AMBIENTAL
MODA 2026
IUPS
Paro Nacional
Zafra 2025
Colación 2025
Alliance One
Semana de la tradición
Girsu

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Colación 2025

Egresaron 104 técnicos en Seguridad ciudadana

“La formación en seguridad es fundamental para fortalecer nuestra comunidad”, dijo el secretario Pulleiro.

Lunes, 10 de noviembre de 2025 23:01
LOS JÓVENES | EGRESAN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO PROVINCIAL DE SEGURIDAD.

Son efectivos con formación en Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria, y en Seguridad Ciudadana, egresados del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups), quienes “forman parte de un logro muy importante para la construcción de una sociedad cada vez más justa, equitativa y solidaria”, sostuvo el secretario de Seguridad, a cargo del Ministerio de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro.

“La formación en seguridad es fundamental para fortalecer nuestra comunidad”, expresó Pulleiro, reafirmando en este sentido la “vocación de servicio con excelencia y dedicación en este camino de aprendizaje”.

Hizo especial énfasis en “la práctica de las cuatro virtudes cardinales, la prudencia, para saber decidir con certeza; la justicia, para actuar con equidad y respeto; la fortaleza, que les dará el valor ante las adversidades, y confianza que les ayudará a mantener el equilibrio y seguridad en su desempeño”, para “su incorporación a la sociedad como agentes de protección y prevención”, subrayó.

A su turno, el rector del Iups, Simón Cabezas, expresó que “se trata de un gran privilegio poder presentar a estos nuevos egresados”. “Hoy su esfuerzo, compromiso y dedicación les otorga una enorme distinción”, indicó, ponderando en este sentido “el rol de las familias que los acompañaron y de los docentes e instructores que los formaron”, explicó.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD