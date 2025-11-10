°
10 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Girsu

Reunión operativa para validar protocolo

La mesa de trabajo funciona a modo de "COE preventivo".

Lunes, 10 de noviembre de 2025 22:59

Girsu Jujuy llevó adelante una convocatoria de la que participaron diferentes organismos del gobierno y bomberos voluntarios relacionado a siniestros y emergencias.

El objetivo del encuentro es validar el protocolo de actuación ante situaciones de emergencias en las plantas de la empresa estatal y comunicar los procedimientos correspondientes.

"Nosotros estamos a cargo de, por ahora, siete plantas de recepción de residuos de distintas complejidades", explicó la gerente de Girsu, Mónica Aramayo y agregó "algunas tienen ciertas condiciones de servicios, que requieren una articulación y conocimiento de emergencias".

Asimismo, enfocó su preocupación en transmitir las acciones seguras de capacitaciones y a su vez, evaluar las mejoras a establecer.

 

