Egresaron 104 técnicos en Seguridad ciudadana

Son efectivos con formación en Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria, y en Seguridad Ciudadana, egresados del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups), quienes “forman parte de un logro muy importante para la construcción de una sociedad cada vez más justa, equitativa y solidaria”, sostuvo el secretario de Seguridad, a cargo del Ministerio de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro.

“La formación en seguridad es fundamental para fortalecer nuestra comunidad”, expresó Pulleiro, reafirmando en este sentido la “vocación de servicio con excelencia y dedicación en este camino de aprendizaje”.

Hizo especial énfasis en “la práctica de las cuatro virtudes cardinales, la prudencia, para saber decidir con certeza; la justicia, para actuar con equidad y respeto; la fortaleza, que les dará el valor ante las adversidades, y confianza que les ayudará a mantener el equilibrio y seguridad en su desempeño”, para “su incorporación a la sociedad como agentes de protección y prevención”, subrayó.

A su turno, el rector del Iups, Simón Cabezas, expresó que “se trata de un gran privilegio poder presentar a estos nuevos egresados”. “Hoy su esfuerzo, compromiso y dedicación les otorga una enorme distinción”, indicó, ponderando en este sentido “el rol de las familias que los acompañaron y de los docentes e instructores que los formaron”, explicó.