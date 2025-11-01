La Unju en San Antonio

En la Biblioteca Popular "Hilarión de la Quintana" de la localidad de San Antonio funciona un Nodo Educativo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy que está realizando una exploración de demanda educativa para conocer el interés en cursar la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Digital Convergente.

La Municipalidad de San Antonio y la Biblioteca Popular invitan a sumarse a la iniciativa que busca acercar más oportunidades de formación a esa comunidad.

Según la cantidad de interesados, se podrá abrir una comisión local y también realizar talleres libres sobre producción audiovisual, diseño de flyers, oratoria y alfabetización digital.

En la página de Facebook Municipalidad de San Antonio está publicado el código QR del flyer para escanear y completar el formulario correspondiente, o sino se puede ingresa al link: https://shre.ink/oKlo de donde se desprenderá el interés en la zona para instalar la carrera universitaria.