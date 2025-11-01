Exposición y saberes para la salud en el Secundario N° 39

La primera Expo PAI (Plan Provincial de Alfabetización Institucional) del Área de Ciencias Naturales se realizó con todo éxito en el Colegio Secundario N° 39 "César Adrián Scaro" de Campo Verde. La jornada vespertina tuvo la concurrencia de alumnos de otras escuelas, padres, estudiantes del establecimiento y público interesado.

El PAI es una iniciativa del Ministerio de Educación que busca fortalecer la lectura y escritura, promoviendo la curiosidad científica y el trabajo colaborativo.

YOGUR, ENTRE LOS FERMENTOS

Los stands que participaron fueron: "Reino Vegetal" (1ro 1ra), "Vitaminas en la Nutrición" (2do 1ra), "Donación de sangre" (3ro 1ra) y "Cuidemos al Medio Ambiente" (4to 1ra), a cargo del profesor Juan Guanuco. El de "Alfabetización Digital" (2do 1ra) coordinado por el profesor Gustavo Valerio; "Comunicar en Ciencias" (3ro 1ra) con la profesora Cecilia Murillo; "Gato hidráulico, pila y generador" (4to 1ra) e "Impresiones en 3D" (5to 1ra) a cargo del profesor Julio Alfredo Márquez. Completando "Fermentos y fabricación artesanal de licores" (5to 1ra) con la profesora Yésica Noelia Carlos y "De la contaminación a la solución: macetas biodegradables como alternativa" (profesora Daniela Gutiérrez).

MACETAS BIODEGRADABLES

Abordó la "Buena Nutrición" la licenciada Ana Carolina Artero y el "Taller de Calidad Alimentaria" estuvo a cargo de docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias, quienes explicaron el ordenamiento adecuado de los alimentos en la heladera, la importancia del lavado de manos, los tipos de contaminación, observaciones a lupa de alimentos contaminados y la manipulación de alimentos mediante experiencias interactivas y juegos.

El vicedirector Osvaldo Ortega y el docente organizador Juan José Guanuco agradecieron la visita de la promoción 2025 de la Escuela Primaria Nº 147 "Regimiento 20", acompañada por sus maestras; la participación de la licenciada en Nutrición Ana Carolina Artero del Nodo Campo Verde y la colaboración de la Cátedra de Higiene y Saneamiento de la Licenciatura en Bromatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unju representada por la profesora adjunta Analía Catacata, JTP Celeste Rodríguez y los estudiantes avanzados en Bromatología Cristina Castro, Silvia Verónica Colodro, Lautaro Cunchila, Rocío Velázquez y Maximiliano Ramos.

PILA Y GENERADOR

Hubo entrega de folletos informativos y obsequios como brochettes de frutas, frutas frescas, agua, ofrendas, donas, caramelos y gelatinas. Por último se sortearon macetas biodegradables, con la invitación para la próxima edición.