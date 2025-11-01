Recuperan un motovehículo en un control

Personal policial recuperó una moto con pedido de captura en la localidad de Monterrico. El rodado fue trasladado a la Seccional 29°, mientras que el motociclista no fue detenido por no tener antecedentes penales.

El hecho sucedió días pasados por la tarde, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito detuvieron la marcha de un motociclista que circulaba por la calle San Martín de la "ciudad tabacalera".

En esas circunstancias, los uniformados procedieron a controlar una moto marca Rowser de 200 cc. de cilindrada por lo que consultaron al Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac) para conocer la situación del rodado. De esta manera, se supo que el vehículo en cuestión contaba con un pedido de secuestro activo.

Tras esto, los efectivos se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a quien notificaron de lo ocurrido. Fue entonces que el funcionario dispuso que se tome un acta de entrevista al hombre que circulaba a bordo de la moto en cuestión y que se proceda al secuestro de la misma.

Finalmente, el rodado fue trasladado a la Seccional 29°, mientras que el motociclista no fue demorado por no poseer antecedentes penales.