Adep pide bono de $2 millones

Desde la Junta Provisoria de la Asociación de Educadores Provinciales se informó que desde ese gremio se solicitó al Gobierno provincial un bono extraordinario de 2 millones de pesos, con el objetivo de compensar el déficit salarial respecto al aumento de precios y tarifas, acotando que dicho pedido se sostendrá cuando se reanuden las reuniones por este y otros temas.

La Junta Provisoria, que está a cargo del gremio que quedó acéfalo tras la suspensión de las elecciones internas de diciembre, rechazó la propuesta salarial del Gobierno, que se materializará en parte con el pago de un 2% de mejora con el sueldo de octubre a todos los estatales, por considerarla "insuficiente". Adep aspira a un salario inicial igual al costo de la Canasta Básica Total, como principal medida.