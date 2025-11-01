El Cedems definirá postura sobre la propuesta salarial

Tras las reuniones paritarias entre el Gobierno provincial y los gremios estatales realizadas el martes pasado, los sindicatos docentes manifestaron su descontento con la nueva propuesta salarial presentada por el Ejecutivo. La oferta contempla un incremento del 4%, dividido en dos tramos del 2%, a aplicarse sobre el salario básico: el primero con el sueldo de octubre y el segundo con el de noviembre.

Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) consideraron la propuesta "insuficiente", aunque aclararon que todos los detalles serán analizados en asamblea la próxima semana. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la secretaria general del gremio, Mercedes Sosa, explicó que "mostramos nuestro malestar y crítica porque se había anunciado una paritaria a partir del 15 de octubre y nunca se concretó. Las explicaciones que nos dieron tenían que ver con el proceso electoral, pero eso generó indignación entre nuestros afiliados porque había muchas expectativas".

Sosa indicó que las autoridades mencionaron la posibilidad de otorgar un bono. "Nos expresaron la solicitud de otro gremio de que ese bono fuera incorporado al salario a partir de diciembre y nos preguntaron si nosotros adheríamos a esta posibilidad. Debemos consultar a nuestros afiliados qué opinan, porque puede ser beneficioso para quienes tienen mayor antigüedad y carga horaria, pero no tanto para el docente que recién comienza", detalló.

La dirigente señaló que la negociación se encuentra "en un cuarto intermedio", evaluando una contrapropuesta. "Para nosotros los bonos son soluciones paliativas. Siempre pedimos un aumento que quede fijado en el salario. Capaz que un bono menor, pero con un incremento real", sostuvo.

Asimismo, confirmó que el salario mínimo en la administración pública provincial se incrementará en octubre a 770 mil pesos, y en noviembre alcanzará los 790 mil. Sin embargo, consideró que "es una suma muy baja, más allá de que se mueven con la referencia de la inflación. Observamos que este parámetro se va a agudizar porque a nivel nacional ganó un paradigma que considera que para preservar la inflación deben achatarse los salarios. A diferencia de otras provincias, los sueldos en Jujuy están muy bajos".

El Cedems analizará estos puntos en asamblea la próxima semana, ya que este fin de semana no habrá reuniones por la conmemoración de los Fieles Difuntos. Además, se llevará adelante la elección de delegados. "Veremos el termómetro de la asamblea", anticipó Sosa, quien también señaló que el gremio espera respuestas del Gobierno sobre un pliego de 33 peticiones vinculadas a diversas problemáticas del sector docente.

Sosa reiteró que el aumento del 2% mensual ofrecido en paritarias es "insuficiente" y anticipó que buscarán un mejor porcentaje para noviembre, cuando se concrete una nueva reunión en el plazo de dos semanas. "Sabemos que en diciembre y enero no hay paritarias, por eso consideramos fundamental pensar en esos meses que son claves para los docentes", remarcó.

Elecciones en Seom

Dos listas se presentaron para las elecciones previstas para el 12 de diciembre en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. La Blanca, que impulsa la reelección de Sebastián López como secretario general, y la Azul Marino que propone a Silvia Valdiviezo.

Ya se han publicado los padrones para que las listas verifiquen la situación de los afiliados, y desde la Junta Electoral estará trabajando para llevar adelante el proceso, algunos días desde las 6 de la mañana para llevar las urnas a diferentes localidades, en especial las que están alejadas de esta capital.