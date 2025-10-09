Condenaron a hombre que abusó de su hija y sobrina

La justicia jujeña condenó a la pena de once años y seis meses de prisión a un hombre luego de hallarlo como autor material y penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo" y "abuso sexual simple agravado por convivencia con menor de edad en concurso real", delitos perpetrados contra su hija de 12 años y su sobrina de 14 años, en la ciudad de San Pedro.

El condenado perpetró los aberrantes hechos en el 2020 y 2021 en San Pedro, cuando las víctimas tenían 12 y 14 años.

La sentencia fue dictada el pasado lunes en la sala de debate del Poder Judicial de la mencionada ciudad ramaleña.

Mientras que el Tribunal estuvo conformado por los jueces Juárez Almaraz y los vocales Sergio González y Alejandro Gloss.

En tanto, la acusación fue realizada por el fiscal Juan Carlos Baiud del Ministerio Público de la Acusación.

Los magistrados además dispusieron el inmediato traslado del sujeto al Establecimiento del Servicio Penitenciario para el correspondiente cumplimiento de la pena.

Asimismo ordenaron que una vez que quede firme y consentida la sentencia, se obtengan los perfiles genéticos del condenado para su posterior incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

Sobre los hechos

De acuerdo a la acusación de la fiscalía, el primero de los hechos por el cual fue condenado el hombre, se registró durante el 2020, cuando la hija del condenado tenía 12 años.

Mientras que el segundo episodio sucedió entre los meses de febrero y marzo del 2021, cuando la víctima tenía 14 años, en la vivienda donde residía la familia, ubicada en barrio Libertad de San Pedro de Jujuy.