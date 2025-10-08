Resultó con fractura de cráneo luego de una colisión

Un motociclista sufrió una fractura de cráneo tras chocar contra un auto en la ruta nacional N° 9, a la altura del ingreso a Villa florida, en el departamento Tilcara. A raíz de la grave lesión, causada por el fuerte golpe contra el asfalto, el hombre fue trasladado al hospital "Salvador Mazza" de la localidad quebradeña.

El incidente vial sucedió días pasados por la tarde, cuando la víctima conducía una moto por la ruta 9 en sentido norte-sur, en dirección a Tilcara, poblado distante a escasos metros de distancia.

En ese contexto alrededor de las 19.30 el auto que se desplazaba por delante de la moto, al llegar al camino vecinal que ingresa a Villa Florida, giró a su derecha para adentrarse en el mismo. Fue entonces que el motociclista no pudo frenar e impactó con el sector trasero del rodado de mayor porte.

Como producto de la colisión, el conductor de la moto salió despedido del vehículo y cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica.

De inmediato, se constituyó una ambulancia del Same de Tilcara para auxiliar al herido y trasladarlo al hospital "Salvador Mazza". Allí, fue asistido y diagnosticado con fractura de cráneo, por lo cual debió permanecer internado.

Por otro lado, el personal de Seguridad Vial se constituyó en el escenario del hecho para realizarle el control de alcoholemia al automovilista, que resultó negativo. Además, se encargó de señalizar el lugar y de reordenar el tránsito para evitar otro siniestro.

Finalmente, la Seccional 14° de la localidad quebradeña quedó a cargo de las actuaciones complementarias del incidente que dejó al motociclista gravemente herido.