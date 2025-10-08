La Juventud Peronista convoca a un encuentro para fortalecer la participación política

La Juventud Peronista de Jujuy llevará adelante este miércoles un Encuentro de Universitarios y Juventudes a partir de las 19 horas en la sede de calle Salta 1162, con el propósito de debatir e impulsar nuevas estrategias para fortalecer la participación de los jóvenes en la vida política y social de la provincia.

La jornada estará centrada en cómo insertar a los jóvenes de hoy en el mundo de la política, brindándoles herramientas y espacios que les permitan formar parte activa de los procesos de decisión y transformación. “El encuentro servirá para que la juventud peronista trabaje en unidad, como lo viene haciendo desde hace 25 años, y apoye al Frente Jujuy Avanza, que es una decisión que no fue sencilla; nadie nos obligó a estar en este frente, nosotros hemos decidido formar parte”, expresó el referente de la Juventud Peronista, Nicolás Ceballos.

Los referentes juveniles destacan la importancia de mantener la unidad dentro del movimiento, acompañando a quienes hoy conducen el proyecto provincial. “Seguimos los pasos de quienes están al frente, como Rubén Armando Rivarola, Rodolfo Tecchi y Carlos Haquim, quienes han cedido espacios para conformar un horizonte común. Se trata de un proyecto de provincia con candidatos de la Juventud Peronista, pero no desde la conducción, sino desde el compromiso y la participación”, señaló Ceballos.

Asimismo, reafirmó su respaldo a los candidatos Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta, como representantes de un nuevo ciclo político que combina experiencia y renovación. “Vamos a seguir brindando nuestro apoyo, no solo en Capital, sino también desde distintas localidades como Palpalá, San Pedro, Humahuaca, El Carmen, Volcán, Tilcara y Perico. Es una nueva generación que está entrando a la política, pero con la experiencia de Pascuttini. Es una lista que nos representa, y entendemos que en algún momento también vamos a tener la posibilidad de representar a nuestros compañeros”, afirmó el joven militante.

Durante el encuentro también se abordará el tema del inmediato promulgamiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una demanda que el sector viene sosteniendo en defensa de la educación pública y del fortalecimiento de las universidades nacionales.

Desde la Juventud Peronista resaltaron que este tipo de espacios son esenciales para fortalecer la formación política y el compromiso social de los jóvenes jujeños. “Queremos que la juventud vuelva a sentir que tiene un rol fundamental en la construcción de una provincia más justa, solidaria y con oportunidades. La política no debe ser un espacio ajeno, sino el lugar donde se construye el futuro que soñamos”, concluyó Ceballos.