7 de Octubre, Jujuy, Argentina
Complejo fronterizo

Fuertes vientos obligan a cerrar el paso de Jama para la carga pesada

La medida se adoptó debido a los fuertes vientos que imposibilitan las labores de revisión vehicular. La atención para otros tipos de vehículos se mantiene normal.

Martes, 07 de octubre de 2025 17:14

El Complejo Fronterizo de Jama, en la provincia de El Loa, decretó un cierre preventivo para el transporte de carga este martes 7 de octubre.

La decisión, suspende de manera exclusiva la atención para camiones de carga, esto como una medida de seguridad ante los fuertes vientos que impiden realizar la revisión aduanera de manera segura y efectiva.

Cabe destacar que el paso fronterizo continúa operando con normalidad para el resto de los vehículos, como automóviles particulares y buses de pasajeros. Las autoridades recomiendan a los conductores de carga mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer el momento de la reapertura.

