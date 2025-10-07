Fuertes vientos obligan a cerrar el paso de Jama para la carga pesada

El Complejo Fronterizo de Jama, en la provincia de El Loa, decretó un cierre preventivo para el transporte de carga este martes 7 de octubre.

La decisión, suspende de manera exclusiva la atención para camiones de carga, esto como una medida de seguridad ante los fuertes vientos que impiden realizar la revisión aduanera de manera segura y efectiva.

Cabe destacar que el paso fronterizo continúa operando con normalidad para el resto de los vehículos, como automóviles particulares y buses de pasajeros. Las autoridades recomiendan a los conductores de carga mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer el momento de la reapertura.